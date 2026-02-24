Fenerbahçe'de sakatlık problemi büyüyor: Kalede kim oynayacak?

Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada Kasımpaşa ile berabere kalan Fenerbahçe, zirve fırsatını değerlendiremedi. Sarı-lacivertliler maçta üç stoperini ve kalecisini kaybederken, Avrupa öncesi tablo iyice ağırlaştı.

Süper Lig’de Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak liderle puanlarını eşitleme şansını tepti. Ancak Kadıköy’de yaşanan puan kaybından çok, maçta art arda gelen sakatlıklar moralleri bozdu.

SAVUNMA HATTI ÇÖKTÜ

Avrupa Ligi’nde oynanan Nottingham Forest maçında Milan Skriniar’ı kaybeden Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında da savunmada büyük darbe aldı. Maça ilk 11’de başlayan Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle oyuna devam edemedi.

Teknik direktör Domenico Tedesco, maç sonrası yaptığı açıklamada Ederson’un yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Anderson Talisca’nın ise karşılaşma sonrası stadı sekerek terk etmesi endişe yarattı. Kasımpaşa maçında sakatlanan dört futbolcunun durumu, çekilecek MR’ın ardından netlik kazanacak.

AVRUPA ÖNCESİ BÜYÜK BELİRSİZLİK

UEFA Avrupa Ligi’nde perşembe günü oynanacak Nottingham Forest rövanşı öncesi Fenerbahçe’yi zor bir tablo bekliyor. Sakatlıklar ve UEFA listesi kısıtlamaları nedeniyle kalede Tarık Çetin’in görev yapması bekleniyor.

Ederson sakat

Mert Günok UEFA listesinde yok

Musaba listede yer almıyor

Skriniar, Çağlar ve Oosterwolde forma giyemeyecek

Edson Alvarez de sakatlığı nedeniyle kadro dışı

Kadıköy’de kaçan iki puanın ardından, Fenerbahçe’de asıl kaygı artık lig yarışından çok, Avrupa’da sahaya çıkacak ilk 11’in nasıl şekilleneceği. Sarı-lacivertliler için sezonun en kritik virajında alarm zilleri çalmaya başladı.