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Fenerbahçe'de Samsunspor maçı hazırlıkları devam etti

Ajans Haberleri
  • 16.10.2024 16:59
  • Giriş: 16.10.2024 16:59
  • Güncelleme: 16.10.2024 16:59
Kaynak: DHA
Fenerbahçe'de Samsunspor maçı hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 3 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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