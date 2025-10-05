Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesi kaleci krizi: 3'üncü kaleci forma giyebilir

Süper Lig'in 8'inci haftasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kaleci krizi yaşanıyor.

Sarı laciverlilerde maçı öncesi ağrı hisseden Ederson'un bugün (5 Ekim Pazar) öğle saatlerinde Samsun’da MR’ı çekildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Brezilyalı kalecinin durumu, MR sonucunun ardından netlik kazanacak.

İkinci kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sakatlığının sürdüğü sarı lacivertli ekipte Ederson'un da oynayamaması halinde Samsunspor mücadelesinde kaleyi Tarık Çetin koruyacak.