Fenerbahçe'de scout ekibiyle yollar ayrıldı
Fenerbahçe Kulübü, yeni yapılanma kapsamında futbol A takımı scout ekibiyle yolların ayrıldığını duyurdu.
Kaynak: AA
Fenerbahçe, yeniden yapılanma kapsamında A Takım Scout ekibinden 4 isim ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre scout ekibinde ter alan Barış Alpaslan, Mert Bayhan, Ayberk Ağar ve Suphi Baykam ile yollar ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, Sadettin Saran'ın başkanlığa gelmesinin ardından Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ve A Takım diyetisyeni Cenk Özyılmaz ile yollarını ayırmış, futbolculardan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u da kadro dışı bırakmıştı.