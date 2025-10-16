Fenerbahçe'de scout ekibiyle yollar ayrıldı

Fenerbahçe, yeniden yapılanma kapsamında A Takım Scout ekibinden 4 isim ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre scout ekibinde ter alan Barış Alpaslan, Mert Bayhan, Ayberk Ağar ve Suphi Baykam ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, Sadettin Saran'ın başkanlığa gelmesinin ardından Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ve A Takım diyetisyeni Cenk Özyılmaz ile yollarını ayırmış, futbolculardan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u da kadro dışı bırakmıştı.