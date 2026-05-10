Fenerbahçe'de seçim gündemi: Selahattin Baki’den Aziz Yıldırım iddialarına yanıt

Fenerbahçe’de yaklaşan olağan seçimli genel kurul öncesi başkanlık yarışı gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Galatasaray derbisinin ardından seçim kararı alınan sarı-lacivertli kulüpte, eski başkan Aziz Yıldırım ile Hakan Safi’nin başkanlık için yarışması beklenirken, yönetim listeleriyle ilgili iddialar da gündeme geliyor.

Son olarak mevcut yönetimde yer alan Selahattin Baki’nin Aziz Yıldırım’ın listesine dahil olacağı öne sürülmüştü. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Baki, iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"GÖRÜŞME YAPMADIM"

NTV’ye konuşan Baki, bir süredir yurt dışında bulunduğunu ve kısa süre önce Türkiye’ye döndüğünü belirterek, Aziz Yıldırım veya yakın çevresiyle herhangi bir görüşme yapmadığını ifade etti.

Sarı-lacivertli yönetici, bu süreçte yakın çalışma arkadaşlarıyla bile temas kurmadığını vurgulayarak, hakkında çıkan haberlerin tamamen spekülasyondan ibaret olduğunu söyledi.

Fenerbahçe’de seçim sürecinin ilerleyen günlerde daha da hareketlenmesi beklenirken, başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri ve projeleri kamuoyunda merakla takip ediliyor.