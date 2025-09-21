Fenerbahçe'de seçim günü: Oy verme işlemi sona erdi

Fenerbahçe Kulübü'nde olağanüstü genel kurulunda oy verme işlemi sona erdi.

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen genel kurul için sabah erken saatlerde stadyuma gelen üyeler, uzun kuyruklar oluşturarak sandıkların açılmasını bekledi.

Mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran'ın yarıştığı seçimde 49 bin 268 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Kongre üyeleri, alanda kurulan 50 sandıkta saat 17.00'ye kadar oylarını verdi.

Ali Koç 29, Sadettin Saran ise 37 numaralı sandığa oyunu attı.

Kongrede Ali Koç için beyaz, Sadettin Saran için ise sarı pusula kullanılıyor.