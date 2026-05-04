Fenerbahçe'de seçim hareketliliği: Gözler Aziz Yıldırım'da, aday olacak mı?

Fenerbahçe’de haziran ayında yapılacak olağanüstü genel kurul öncesinde başkanlık yarışı giderek hareketleniyor. Sarı-lacivertli kulüpte gözler, yeniden aday olup olmayacağı merak edilen Aziz Yıldırım’a çevrildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberinge göre Yıldırım’ın bu hafta içinde düzenleyeceği basın toplantısıyla adaylık konusundaki kararını açıklaması bekleniyor.

Kulüp içinde Yıldırım’ın son bir kez daha başkanlığa aday olacağı yönünde güçlü bir beklenti bulunuyor.

ANA GÜNDEM SEÇİM

Seçim sürecinde diğer adaylar da çalışmalarını sürdürüyor. Hakan Safi’nin kısa süre içinde adaylığını resmileştirmesi beklenirken, Mehmet Ali Aydınlar da düzenleyeceği lansmanla yarışa dahil olacak.

Başkan adaylarından Barış Göktürk ise kulübün liyakat esasına göre yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Göktürk, 11 Mayıs’ta imza kampanyası başlatacaklarını belirterek, Aydınlar ile ortak bir liste oluşturmayacaklarını ifade etti. Göktürk ayrıca, göreve gelmeleri halinde Fenerbahçe’yi iki yıl içinde şampiyon yapabileceklerini savundu.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı devam ederken, Fenerbahçe’de yönetim belirsizliği ve seçim süreci kulübün gündemini belirlemeyi sürdürüyor.