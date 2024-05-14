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Fenerbahçe'de seçim tarihi açıklandı

Fenerbahçe Kulübü, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise 8-9 Haziran'da yapılacağını açıkladı.-

Spor
  • 14.05.2024 20:59
  • Giriş: 14.05.2024 20:59
  • Güncelleme: 14.05.2024 21:11
Kaynak: DHA
Fenerbahçe'de seçim tarihi açıklandı
AA

Fenerbahçe, başkanlık seçiminin yapılacağı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipte yapılacak olan başkanlık seçiminin tarihi belli oldu. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise çoğunluk aranmaksızın 8-9 Haziran'da yapılacak. Genel kurulda oy kullanma hakkına sahip olan üye sayısı ise 46.410 olarak açıklandı.

Öte yandan adaylık başvuruları 23 Mayıs Perşembe günü saat 18.00'e kadar yapılabilecek.

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