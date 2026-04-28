Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu: Sadettin Saran aday olmayacak

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulübün resmi kanallarından yayımlanan açıklamayla olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını duyurdu.

Saran açıklamasında düzenlenecek seçimde aday olmayacağını belirtti.

Saran, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek genel kurulun, kulübün önünü açmak ve yeni bir sayfa başlatmak adına alındığını ifade etti.

"HEDEFLERE ULAŞAMADIK"

Göreve geldikleri günden bu yana sorumluluktan kaçmadıklarını vurgulayan Saran, “Ne sabır ne süre diyerek yola çıktık. Bu camianın artık beklemeye değil ayağa kalkmaya ihtiyacı olduğunu biliyorduk” ifadelerini kullandı.

Sezon başında zor bir tablo devraldıklarını belirten Saran, şampiyonluk hedefi doğrultusunda gece gündüz çalıştıklarını ancak gelinen noktada hedeflenen seviyeye ulaşılamadığını dile getirdi.

Saran, seçim kararının ertelenmemesinin bilinçli bir tercih olduğunu belirterek, “Sezon boyunca bazı kararları şampiyonluk yarışımıza zarar vermemesi adına erteledik. Ancak bu süreci daha fazla ötelemenin doğru olmayacağı açıktır” dedi.

Açıklamasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Saran, görev süresi boyunca camiayı ayrıştıracak bir dil kullanmamaya özen gösterdiklerini ifade etti.

"FENERBAHÇE'YE FAYDASI YOK"

Kulüp başkanlığının bir hırs meselesi olmadığını vurgulayan Saran, “Bu koltuk için savaşmanın Fenerbahçe’ye faydası yoktur. Asıl olan Fenerbahçe’dir” diye konuştu.

Başkanlık makamının sorumluluk gerektirdiğini belirten Saran, görevi bırakmanın da en az devralmak kadar önemli olduğuna işaret ederek, “Bu koltuğa gelmek kadar, zamanı geldiğinde bırakabilmek de bir erdemdir” ifadelerini kullandı.

Camiaya çağrıda bulunan Saran, Fenerbahçe’nin kişilerin değil, tüm camianın ortak değeri olduğunu belirtti ve iç tartışmaların kulübe zarar verdiğini vurguladı. Bundan sonraki süreçte göreve talip olacak isimlere de mesaj veren Saran, “Fenerbahçe başkanlığı, kazanmak için her yolun mübah görülebileceği bir alan değildir” dedi.

Saran, görevlerini devrettikten sonra da kulübün yanında olmaya devam edeceklerini belirterek açıklamasını, “Fenerbahçemiz var olsun. Yaşa Fenerbahçe” sözleriyle tamamladı.