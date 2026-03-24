Fenerbahçe'de sezon sonu hareketliliği: 2 oyuncunun bileti kesildi

Fenerbahçe'de yönetim ve teknik direktör Domenico Tedesco, sezon sonunda 2 ismin takımdan ayrılmasına karar verdi.

Fenerbahçe’de Başkan Sadettin Saran ve yönetimi yeni sezon için transfer çalışmalarına başlarken, takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

ÇAĞLAR VE OĞUZ İLE YOLLAR AYIRLACAK MI?

Milliyet'te yer alan habere göre, sarı-lacivertliler bugüne kadar performansından önce yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen Çağlar Söyüncü’nün yanı sıra, teknik direktör Domenico Tedesco’nun fazla forma şansı vermediği Oğuz Aydın ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Öte yandan genç stoper Yiğit Efe Demir de daha fazla oynaması ve tecrübeli kazanması için başka bir takıma kiralanacak.

CENGİZ İÇİN KARAR BEŞİKTAŞ'IN

Beşiktaş’ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Cengiz Ünder’in durumu da siyah-beyazlıların opsiyonu kullanmaması halinde yeniden değerlendirilecek.