Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

İSTANBUL, (DHA) - FENERBAHÇE, Süper Lig'in 31'inci haftasında 13 Nisan Pazar günü deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmaları ile başlayan antrenman, sahada yapılan ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları ile devam etti. 3 grup halinde yapılan pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlar yapan Sarı-lacivertliler, antrenmanı bireysel programlarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler yarın yapacağı idmanla Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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