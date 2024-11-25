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Fenerbahçe'de Slavia Prag mesaisi başladı

Ajans Haberleri
  • 25.11.2024 13:27
  • Giriş: 25.11.2024 13:27
  • Güncelleme: 25.11.2024 13:27
Kaynak: DHA
Fenerbahçe'de Slavia Prag mesaisi başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 5’inci haftasında 28 Kasım Perşembe günü deplasmanda Eden Arena’da Slavia Prag ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada iki grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Öte yandan Kayserispor ile oynanan karşılaşmanın ilk 11’inde görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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