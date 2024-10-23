Fenerbahçe'de sol bek sıkıntısı: Manchester United maçında kim oynayacak?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. maçında yarın evinde İngiltere Premiere Lig ekibi Manchester United ile karşılaşacak. Peki Fenerbahçe'nin ilk 11'i ne olacak? Fenerbahçe - Manchester United maçında Fenerbahçe'nin sol beki kim olacak?

OOSTERWOLDE SAKATLANDI, FENERBAHÇE'NİN SOL BEKİ KİM OLACAK?

Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig maçında sakatlanan Ooosterwolde'nin sahalardan 5-6 ay uzak kalması bekleniyor. Bu durumda ise Fenerbahçe'nin elinde sol bek kalmadı. Fenerbahçe'nin bir diğer sol beki olan Levent Mercan da Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda yer almıyor.

Bu durumda Jose Mourinho'nun Djiku'ya sol bekte görev vermesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE HANGİ OYUNCULAR OYNAYAMAYACAK?

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder de sakatlığı sebebiyle Manchester United karşısında oynayamayacak. Ayrıca, UEFA listesinde adları bulunmayan Levent Mercan, Oğuz Aydın, Filip Kostic ve Bartuğ Elmaz da Manchester karşısında forma giyemeyecek.

Levent Mercan'la birlikte UEFA'ya verilen listede isimleri yer almayan Oğuz Aydın, Filip Kostic ve Bartuğ Elmaz da yarınki maçta forma giyemeyecek.