Fenerbahçe'de stoperde kim oynayacak?

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerde Milan Skriniar’ın sakatlığı sonrası savunma hattında kimin forma giyeceği merak konusu oldu.

Nottingham Forest maçında Skriniar’ın oyundan çıkmasının ardından sahaya giren Çağlar Söyüncü, performansıyla eleştirilmiş ve bu mücadele sonrası ilk 11 için bir adım geriye düşmüştü.

YİĞİT EFE BİR ADIM ÖNDE

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun, Kasımpaşa karşılaşması öncesinde savunmada genç Yiğit Efe’yi bir adım önde tuttuğu öğrenildi.

Antrenman performansı ve dinamizmiyle teknik heyetin beğenisini kazanan Yiğit Efe’nin, kritik maçta ilk 11’de sahaya çıkma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

