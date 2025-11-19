Fenerbahçe'de sürpriz gelişme: Kadroya dönüyor

Fenerbahçe’de Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Samsunspor karşılaşmasının ardından yaşanan soyunma odası gerginliği sonrasında kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci konusunda önemli bir gelişme yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco’nun, tecrübeli oyuncunun durumunu ocak ayındaki hazırlık kampında yeniden masaya yatıracağı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre İtalyan çalıştırıcı, yönetimle yaptığı görüşmede İrfan Can için “Durumunu kampta yeniden değerlendireceğim” ifadelerini kullandı. Buna paralel olarak, kulübe yakın kaynaklar da yıldız futbolcunun ocak ayında affedilmesinin güçlü bir ihtimal olduğunu aktarıyor.

İNŞALLAH HER ŞEY ÇÖZÜLÜR

Milli takım formasıyla İspanya karşısında alınan 2-2’lik beraberlik sonrası konuşan İrfan Can Kahveci de sürece dair dikkat çekici mesajlar verdi. Deneyimli orta saha, “Mart’taki Play-Off maçları bizim için büyük bir sınav olacak. Benim de kulübümde ayrı bir sınavım var. İnşallah her şey çözülür. Montella hocamızın maç öncesi söyledikleri beni çok mutlu etti. Rolüm ne olursa olsun takım için çalışmaya devam ederim. Sürecin uzamamasını diliyorum. Fenerbahçe ailemle sorunu çözmek için elimden geleni yapacağım.” diye konuştu.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 12 maçta görev alan 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, henüz skor katkısı veremezken, güncel piyasa değeri 6 milyon euro seviyesinde bulunuyor. İrfan Can’ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.