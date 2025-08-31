Fenerbahçe'de teknik direktör belli oluyor: İki isimle görüşüldü

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük görevi için Alman teknik direktör Roger Schmidt ve İsmail Kartal'ın ismi ön plana çıkıyor.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre, Fenerbahçe belirlediği iki teknik direktör adayıyla da görüşmelere başladı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın’ın evinde İsmail Kartal ile Fenerbahçeli yetkililer bir araya geldi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek ise Roger Schmidt ile görüştü.

İki teknik direktörün takımla ilgili projeleri ve düşünceleri alındı. Son kararı Başkan Ali Koç verecek.

📌 Fenerbahçe belirlediği iki teknik direktör adayıyla da görüşmelere başladı.



📌 Hamdi Akın’ın evinde İsmail Kartal ile Fenerbahçeli yetkililer bir araya geldi.



📌 Roger Schmidt ile Devin Özek bir görüşmede bulundu.



📌 İki Teknik adamın da takımla ilgili projeleri ve… pic.twitter.com/v2oExBUIYI — Sercan Hamzaoğlu (@sercanhamzaolu) August 31, 2025