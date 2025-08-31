Fenerbahçe'de teknik direktör belli oluyor: İki isimle görüşüldü
Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için Roger Schmidt ve İsmail Kartal'ın ismi öne çıktı. İki teknik direktör ile görüşüldü ve takımla ilgili düşünceleri alındı. Son kararı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç verecek.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük görevi için Alman teknik direktör Roger Schmidt ve İsmail Kartal'ın ismi ön plana çıkıyor.
Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre, Fenerbahçe belirlediği iki teknik direktör adayıyla da görüşmelere başladı.
Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın’ın evinde İsmail Kartal ile Fenerbahçeli yetkililer bir araya geldi.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek ise Roger Schmidt ile görüştü.
İki teknik direktörün takımla ilgili projeleri ve düşünceleri alındı. Son kararı Başkan Ali Koç verecek.
Öte yandan gazeteci Ahmet Ercanlar, TGRT yayınında, Fenerbahçe'nin Roger Schmidt ile anlaşmak üzere olduğunu ifade etti.ROGER SCHMİDT HAKKINDA
58 yaşındaki Alman teknik direktör, Salzburg, Leverkusen, BJ Guoan, PSV ve Benfica kulüplerini çalıştırdı.
Benfica ile lig şampiyonluğu ve süper kupa zaferi yaşayan Schmidt, PSV ile Hollanda Kupası ve Hollanda Süper Kupası'nı kazandı.
Alman teknik direktör, Salzburg ile lig şampiyonluğuna da ulaştı.