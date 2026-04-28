Fenerbahçe'de teknik direktörlük için iki aday var

Galatasaray karşısında alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından Fenerbahçe’de beklenen kararlar hızla hayata geçirildi.

Yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantı sonrası teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrılırken, sportif direktör Devin Özek’in de görevine son verildi.

Sarı-lacivertli kulüpte sezonun kalan bölümüne ilişkin planlama da netleşti. Ligin son üç haftasında takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle’nin yer alacağı bildirildi.

ADAYLAR NETLEŞTİ

Teknik direktörlük koltuğu için ise iki yerli isim öne çıkmış durumda. beIN SPORTS’un aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe yönetiminin gündeminde Aykut Kocaman ve İsmail Kartal bulunuyor.

Her iki teknik adamın da göreve gelmeye olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.

Yeni teknik direktörle ilgili nihai kararın ise olağanüstü seçimli genel kurulun ardından göreve gelecek başkan tarafından verileceği kaydedildi.

Derbi yenilgisi sonrası alınan bu kararlar, kulüpte yalnızca teknik kadro değil, yönetimsel anlamda da yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.