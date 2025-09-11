Giriş / Abone Ol
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

  • 11.09.2025 17:00
  • Giriş: 11.09.2025 17:00
  • Güncelleme: 11.09.2025 17:00
Kaynak: AA
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idmanın, salonda core çalışmasıyla başladığı, sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla sürdüğü aktarıldı.

Antrenmanın, pas çalışmaları ve çift kale maçların ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı bildirildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

