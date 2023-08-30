Fenerbahçe'de transfer gelişmesi: Batshuayi ile yollar ayrılıyor, Alfredo Morelos İstanbul'da

Fenerbahçe'de Belçikalı forvet Michy Batshuayi ile yol ayrımına geldi. Sarı-lacivertliler, Batshuayi'nin yerine Rangers ile sözleşmesi sona eren Alfredo Morelos'u İstanbul'a getirdi.

Fenerbahçe, İskoçya ekibi Rangers ile sözleşmesi sona eren Kolombiyalı santrfor Alfredo Morelos’u İstanbul’a getirdi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, forvet oyuncusu Michy Batshuayi ile yol ayrımına geldi.

Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Batshuayi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Belçikalı forvetin sağlık kontrolü için İngiltere’ye davet edildiği kaydediliyor.

MORELOS İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Belçikalı futbolcunun yerine birçok isimle temasa geçen sarı-lacivertli yönetim, Rangers ile sözleşmesi sona eren Alfredo Morelos ile prensip anlaşmasına vardı.

Kolombiyalı futbolcu, ileri transfer görüşmeleri ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere İspanya’dan kalkan uçakla saat 01.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’na geldi.

27 yaşındaki futbolcu, kendisini bekleyen araçla alandan ayrılıp, konaklayacağı otele geçti.