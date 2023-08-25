Fenerbahçe'de Twente maçı hazırlıkları başladı
Kaynak: AA
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında 31 Ağustos Perşembe günü Hollanda'nın Twente takımına konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Dar alanda pas ve şut çalışmasıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.