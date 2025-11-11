Fenerbahçe'de üç yönetim kurulu üyesi istifa

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'deki değişim yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen bilgiye göre, Şenol Şankaya, Alaattin Yavuz Güneş ve Can Gebetaş görevinden istifa etti.

Kulübün KAP'a gönderdiği açıklamada, "Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Şenol Şankaya, Sayın Alaattin Yavuz Güneş ve Sayın Can Gebetaş; 15.10.2024 tarihinden beri yürütmekte oldukları Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden ve buna bağlı tüm komite üyeliklerinden, kendi istekleriyle 10.11.2025 tarihinde istifa etmişlerdir" denildi.

Sarı lacivertli kulüpte başkanlığa Ali Koç'un yerine Sadettin Saran'ın seçilmesinin ardından yeniden yapılanma için düğmeye basılmıştı. Yeni bağımsız yönetim kurulu üyelerinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.