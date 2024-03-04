Fenerbahçe'de Union Saint-Gilloise maçı hazırlıkları

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda 7 Mart Perşembe günü Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Daha sonra çabukluk ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla günü tamamladı.

Sakatlığı nedeniyle takımdan bir süre uzak kalan İrfan Can Kahveci de antrenmana katıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.