Fenerbahçe'de yabancı sorunu

Fenerbahçe, yabancı oyuncu fazlalığına çözüm ararken Joao Pedro ve Diego Rossi ile yolları ayırdı. Miha Zajc ile sözleşme yenileyen sarı-lacivertlilerin şu anda kadrosunda 16 yabancı oyuncu bulunuyor. 14 yabancı oyuncu kuralının uygulandığı ligde, kontenjanda yer açabilmek için kolları sıvayan sarı-lacivertli yönetim en az 2 oyuncu ile daha yollarını ayıracak.

Fenerbahçe'de menisküs ameliyatı olan ve sahalara dönüşü ekim ayını bulabilecek olan Lincoln'ün sözleşmesi askıya alınabilir. Brezilyalı orta saha için nihai karar henüz verilmedi.

Sarı-lacivertli ekipte, yapılan takviyelerin ardından kendisini yedek kulübesinde bulan Batshuayi'nin yüzü gülmüyor. Yedek kaldığı için mutsuzluğunu gizlemeyen Batshuayi, temsilcisi aracılığıyla kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. Yönetim, iyi bir teklif gelmesi durumunda Belçikalı golcü oyuncuyu satabilir.

Yabancı basında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, sol kanat ve forvet olarak görev alabilen Karl Toko Ekambi'de sona yaklaştı. Lyon'un İsviçre kampına dahil edilmeyen Ekambi ile prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertli yönetim, transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor.