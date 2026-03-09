Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yapmıştı: Teknik Direktör Engin Fırat yaşamını yitirdi

Lübnan Premier Lig takımlarından Nejmeh SC’nin teknik sorumlusu Engin Fırat, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Lübnan’daki görevini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönen 55 yaşındaki deneyimli futbol adamı, İstanbul Havalimanı’nda kalp krizi geçirdi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Fırat yaşamını yitirdi.

Engin Fırat’ın naaşının bugün İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak cenaze işlemleri için Antalya’ya götürüleceği bildirildi.

Fırat’ın cenazesi yarın Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Göynük beldesinde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

ANTRENÖRLÜK KARİYERİ

Antrenörlük kariyerine 2002 yılında Fenerbahçe’de Werner Lorant’ın yardımcısı olarak başlayan Engin Fırat, daha sonra farklı ülkelerde görev aldı. Almanya’da LR Ahlen, Güney Kore’de Incheon United ve Türkiye’de Sivasspor’da çalışan Fırat, İran’da Saipa ve Sepahan takımlarında da görev yaptı.

Deneyimli teknik adam ayrıca İran Milli Takımı’nda Ali Daei’nin teknik ekibinde yer aldı. 2019 yılında Moldova Milli Takımı’nın başına geçen Fırat, 2021-2024 yılları arasında Kenya Milli Takımı’nı çalıştırdı.

Engin Fırat, son olarak 8 Şubat 2026 tarihinde Lübnan’ın köklü kulüplerinden Nejmeh SC ile anlaşmıştı.