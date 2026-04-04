Fenerbahçe'den 4 Nisan paylaşımı: 4018 gündür soruyoruz, failler nerede?

Fenerbahçe Spor Kulübü, 4 Nisan 2015'teki saldırının 11. yılında faillerin hâlâ bulunamamasına tepki göstererek adalet çağrısını yineledi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, 4 Nisan 2015'te takım otobüsüne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının 11. yıl dönümünde dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

Kulüp, aradan geçen 4018 güne rağmen faillerin hâlâ bulunamamış olmasına tepki göstererek, sürecin yeniden ve etkin bir şekilde ele alınmasını talep etti.

AYNI SORUYU SORMAYA DEVAM EDİYORUZ

Fenerbahçe tarafından yayımlanan açıklamanın tamamı:

"4 Nisan 2015 tarihinde, Futbol A Takımımızı taşıyan otobüse yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının üzerinden 11 yıl geçti.

Aradan geçen 4018 günde faillerin hâlâ bulunamamış olması; yalnızca kulübümüzü değil, Türk sporunu ve kamu vicdanını derinden yaralamaya devam etmektedir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu alçak saldırıyı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız.

O gün hedef alınan sadece takımımız değil; sporun ruhu, rekabetin onuru ve insan hayatıydı.

4018 gündür aynı soruyu sormaya devam ediyoruz: Failler nerede?

Bu alçak saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz.

Bu noktada, başta ilgili tüm devlet kurumlarımız olmak üzere; sürecin yeniden ele alınmasını, etkin ve kararlı bir şekilde yürütülmesini ve kamu vicdanını rahatlatacak somut bir sonuca ulaştırılmasını talep ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, bu olayın takipçisi olmaya; adalet yerini bulana kadar sormaya, hatırlatmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz."

Aradan geçen 4018 günde faillerin hâlâ bulunamamış olması; yalnızca kulübümüzü değil, Türk sporunu ve kamu… pic.twitter.com/vmsll6g4qo — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 3, 2026

NE OLMUŞTU?

4 Nisan 2015'te oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından yola çıkan Fenerbahçe kafilesi, Trabzon Havalimanı'na giderken 22.15 sularında Araklı yolunda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.

Dönemin Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, yaptığı ilk açıklamada saldırıda taş kullanıldığını açıkladı, sonrasında bunu av tüfeği ile değiştirdi ancak yapılan incelemelerde saldırının pompalı silahla yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Saldırı sonucu takım otobüsünün camları kırıldı ve otobüs şoförü yaralandı.

Saldırı sonrasında kafile, zırhlı araçla havalimanına götürülmüştü.

7 Nisan 2015 tarihinde, saldırının şüphelisi iki kişi gözaltına alınmıştı. Yapılan sorgulamada, şüphelilerden biri otobüsü takip ettiğini, diğeri ise silahı ateşlediğini söylemişti.

Ancak mahkemeye çıkınca hakkındaki iddiaları reddeden iki şahıs, 8 Nisan günü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı

Dava, bir süre yavaşlamış ve 2019'da alınan ihbar üzerine savcılık, yeni delil aramaya başlamıştı.

Bu sırada, soruşturmayı yürüten ilk ekibin FETÖ ile ilişiği olduğu gerekçesiyle mesleklerinden ihraç edilmesi kamuoyuna yansımıştı.