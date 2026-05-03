Fenerbahçe'den Ahmet Çakar'a yalanlama

Fenerbahçe Kulübü, teknik heyet ile futbolcular arasında yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin ortaya atılan söylemleri yalanladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ahmet Çakar’ın dile getirdiği iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, teknik heyet ile oyuncular arasında yaşandığı öne sürülen olayların “asılsız ve hayal ürünü” olduğu vurgulandı.

Kulüp ayrıca, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür iddialara itibar edilmemesi gerektiğini ifade ederken, söz konusu açıklamalarla ilgili hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu.