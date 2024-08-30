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Fenerbahçe'den Amrabat açıklaması

Fenerbahçe, Faslı orta saha Sofyan Amrabat için oyuncu ve Fiorentina ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Spor
  • 30.08.2024 15:07
  • Giriş: 30.08.2024 15:07
  • Güncelleme: 30.08.2024 15:15
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den Amrabat açıklaması

Fenerbahçe, Fiorentina'da forma giyen Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabattransfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada Amrabat'ın sağlık kontrolünden geçmek üzere bugün İstanbul'a geleceği bildirildi.

Amrabat'ın, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

"ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU OLACAK"

Henüz sözleşme detayları belli olmasa gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Amrabat'ı zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer ettiğini duyurdu. Buna göre Fenerbahçe kiralama ücreti olarak 2 milyon euro, önümüzdeki sezon ise Faslı orta sahanın bonservisi için Fiorentina'ya 13 milyon euro ödeyecek.

Faslı orta saha Amrabat, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giymişti. Amrabat, kiralık sözleşmesi sona erince Fiorentina'ya dönmüştü.

28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon United'da 21, bir önceki sezon ise Fiorentina'da 29 maça çıkmıştı.

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