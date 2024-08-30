Fenerbahçe'den Amrabat açıklaması

Fenerbahçe, Fiorentina'da forma giyen Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada Amrabat'ın sağlık kontrolünden geçmek üzere bugün İstanbul'a geleceği bildirildi.

Transfer Bilgilendirme



Kulübümüz, ACF Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat’ın geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştır.



Sofyan Amrabat sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul’a gelecektir.



Kamuoyunun… pic.twitter.com/iRqPSCfkv4 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 30, 2024

Amrabat'ın, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

"ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU OLACAK"

Henüz sözleşme detayları belli olmasa gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Amrabat'ı zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer ettiğini duyurdu. Buna göre Fenerbahçe kiralama ücreti olarak 2 milyon euro, önümüzdeki sezon ise Faslı orta sahanın bonservisi için Fiorentina'ya 13 milyon euro ödeyecek.

Faslı orta saha Amrabat, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giymişti. Amrabat, kiralık sözleşmesi sona erince Fiorentina'ya dönmüştü.

28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon United'da 21, bir önceki sezon ise Fiorentina'da 29 maça çıkmıştı.