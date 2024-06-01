Fenerbahçe'den Arda Güler paylaşımı

Fenerbahçe, sezon başında takımdan ayrılan eski yıldızı Arda Güler'e bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için başarılar diledi.

Fenerbahçe, sezon başında Real Madrid'e transfer olan eski yıldızı Arda Güler'e başarılar diledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fenerbahçe Kulübü, Şampiyonlar Ligi finalinde bu akşam Real Madrid ile Dortmund arasında Wembley'de oynanacak maç için Arda'ya başarılar diledi.

Fenerbahçe'nin paylaşımında, "Altyapımızda yetişen, ülkemizi yurt dışında gururla temsil eden göz bebeğimiz Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi finalinde başarılar dileriz. Haydi Arda, kalbimiz ve desteğimiz seninle!" denildi.

Altyapımızda yetişen, ülkemizi yurt dışında gururla temsil eden göz bebeğimiz Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi finalinde başarılar dileriz.



Haydi Arda, kalbimiz ve desteğimiz seninle! 💛💙 pic.twitter.com/ZzGp5AMR8G — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 1, 2024

Paylaşıma Instagram hesabından yorum yapan Arda ise, "Ailem, teşekkür ederim" diyerek yanıt verdi.