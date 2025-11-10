Fenerbahçe'den Atatürk için anma töreni

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikal edişinin 87. yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı açıklarında andı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, 10 Kasım Fenerbahçe Vapuru ile 6'ncı kez organize edilen anma törenine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu, yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri, sporcular ve teknik ekipler ile çalışanlar katıldı.

YOĞUN KATILIM

Fenerbahçe bayrakları ve Atatürk portresiyle donatılan vapur, Kadıköy'deki Eminönü-Karaköy Şehir Hatları İskelesi'nden Dolmabahçe Sarayı'na doğru hareket etti.

Yoğun katılımla gerçekleşen anma töreninde saat 9'u 5 geçe siren sesleri eşliğinde Dolmabahçe Sarayı açıklarında saygı duruşunda bulunuldu, kırmızı karanfiller suya bırakıldı ve İstiklal Marşı okundu. Ayrıca bugünün anısı için hazırlanan anı defterine duygu ve düşünceler yazılırken yolculuk boyunca Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Başkan Saran, Fenerbahçe TV'ye yaptığı açıklamada bu önemli etkinliği kendilerinden önce gerçekleştiren yönetimi tebrik ederek, "Bize de ilk defa nasip oldu. Bu inşallah senelerce devam edecek, bizden sonra da devam edecek. Çok önemli bir etkinlik. Bunun bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Fenerbahçe her yerde. Tribünlerde, sahada, kulüpte her yerde Fenerbahçeli çocuklarımızın hepsi Atatürkçü. Bundan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yöneticiler, şube sorumluları, sporcular ve üyeler ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yıl dönümünde saygı ve rahmetle andıklarını, törende duygu dolu anlar yaşadıklarını ifade etti.