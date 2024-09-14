Fenerbahçe'den ayrılan Emre Mor Eyüpspor'da
Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Emre Mor'un yeni takımı belli oldu. 27 yaşındaki oyuncu, Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'a kiralandı. Bu gelişme resmen açıklandı.
Fenerbahçe'de bir türlü beklentilerin üstüne çıkamayan Emre Mor'un yeni takımı belli oldu.
Sarı-lacivertliler milli futbolcuyu, Süper Lig ekibi Eyüpspor'a kiralık olarak gönderdi.
FENERBAHÇE KARİYERİ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Fenerbahçe forması altında 49 maçta sahaya çıkan Emre Mor, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.
SÖZLEŞMESİ UZATILDI
Fenerbahçe, Eyüpspor'a kiraladığı Emre Mor'un sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.