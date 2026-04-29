Fenerbahçe'den Başakşehir maçında 18 yaş altı taraftarlara ücretsiz bilet

Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. haftasında Başakşehir FK ile oynanacak karşılaşma öncesinde genç taraftarlara yönelik dikkat çeken bir uygulamayı hayata geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüp, 18 yaş altındaki taraftarlar için sınırlı sayıda ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, ücretsiz bilet işlemleri 29 Nisan, 30 Nisan ve 1 Mayıs 2026 tarihlerinde, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde bulunan Maraton Passo gişesinde gerçekleştirilecek.

KATILIM İÇİN ŞARTLAR

Uygulamadan yararlanmak isteyen taraftarların belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Buna göre, yalnızca 2 Mayıs 2008 ve sonrasında doğmuş, yani 18 yaşını doldurmamış taraftarlar ücretsiz bilet hakkından faydalanabilecek.

Ayrıca başvuru sahiplerinin geçerli e-bilet süresine sahip olması ve Fenerbahçe logolu Passo Taraftar Kartı bulundurması zorunlu tutuluyor.

Başvuruların yalnızca şahsen yapılacağı belirtilirken, işlem sırasında T.C. kimlik belgesinin gişe görevlilerine ibraz edilmesi gerekiyor. Kulüp, ücretsiz bilet tanımlamalarının kontenjanla sınırlı olacağını da vurgulandı.