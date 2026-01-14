Fenerbahçe'den basına kapalı divan kurulu

Fenerbahçe Kulübü’nün 31 Ocak Cumartesi günü gerçekleştireceği Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, yalnızca katılımcılarıyla değil, alınan sıra dışı kararla da kulüp tarihine geçmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde ilk kez bir Yüksek Divan Kurulu toplantısı basına kapalı olarak düzenlenecek.

DETAYLAR PAYLAŞILMAYACAK

Başkan Sadettin Saran’ın ev sahipliğinde yapılacak toplantıya, kulübün eski başkanları Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın da katılması bekleniyor.

Toplantıda Saran, Koç ve Yıldırım’ın ayrı ayrı söz alarak konuşma yapması planlanırken katılımcılardan içeride ele alınan başlıkların başta medya olmak üzere dışarıyla paylaşılmaması özellikle talep edilecek. Kulüp yönetimi, alınan bu kararın gerekçesini ise “aile içi meseleler” ifadesiyle açıkladı.