Fenerbahçe'den 'basına kapalı divan kurulu' iddialarını yalanladı

Fenerbahçe Kulübü’nün 31 Ocak Cumartesi günü gerçekleştireceği Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nı basına kapalı olarak düzenleneyeceği iddia edildi.

DETAYLAR PAYLAŞILMAYACAK

Başkan Sadettin Saran’ın ev sahipliğinde yapılacak toplantıya, kulübün eski başkanları Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın da katılması bekleniyor.

Kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Yaklaşan Yüksek Divan Kurulu toplantımıza ilişkin olarak basında yer alan değerlendirmeler üzerine, bir düzeltmeden ziyade mevcut sürecin çerçevesini netleştirmek amacıyla kısa bir bilgilendirme paylaşma ihtiyacı doğmuştur.

Yüksek Divan Kurulu toplantımız basına açık olarak gerçekleştirilecektir. Bu konuda herhangi bir değişiklik ya da kısıtlama söz konusu değildir. Gündeme gelen değerlendirmeler, toplantının canlı olarak aktarımına ilişkindir.

Yüksek Divan Kurulu’nun yapısı ve toplantıların niteliği dikkate alındığında, bu yaklaşımın; camiamızın kendi iç dinamikleri çerçevesinde, daha sağlıklı ve yapıcı bir toplantı ortamının korunmasına yönelik bir hassasiyetten kaynaklanmaktadır.

Bu çerçevede, toplantının yayın düzenine ilişkin uygulamalar Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı tarafından değerlendirilmektedir. Canlı yayın ve üye konuşmalarının aktarımına dair nihai karar, bu değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından netleşecektir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz."