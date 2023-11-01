Fenerbahçe'den Becao ve Fred’in sakatlıklarına ilişkin açıklama

Fenerbahçe, futbolcuları Becao ve Fred'in sağlık durumları hakkında açıklama yaptı. Buna göre Becao'nun yaklaşık 3 ay, Fred ise 3 hafta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanında sakatlanan Rodrigo Becao, Fred ve Samet Akaydin'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den yapılan duyuruda Rodrigo Becao'nun hamstring grubunda tendon kopması tespit edildiği bildirildi. İlk devrede bir daha forma giymesi beklenmeyen Becao'nun yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

Kasığında 2. derece yırtık tespit edilen Fred ise yaklaşık 3 hafta formasından uzak kalacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol A Takımımızda Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın Acıbadem Ataşehir Hastanesinde görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikleri neticesinde; Rodrigo Becao’nun Hamstring grubundan (biseps femoris) tendon kopması, Fred Rodrigues’in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi süreçleri başlatılmıştır. Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan bir diğer oyuncumuz Samet Akaydın da ise herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir."