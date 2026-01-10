Fenerbahçe'den Bonzie Colson açıklaması

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Bonzie Colson, geçen perşembe günü oynanan Dubai Basketbol karşılaşmasında sağ dizinden sakatlandı.

Karşılaşma sırasında yaşadığı sakatlığın ardından Medicana Ataşehir Hastanesi’nde kontrolleri yapılan Colson’un, sağ patellar tendonunda zorlanma tespit edildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından Amerikalı oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bonzie Colson’a geçmiş olsun dilekleri iletilirken, en kısa sürede sağlığına kavuşarak yeniden takıma katılmasının temenni edildiği ifade edildi.