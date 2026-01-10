Fenerbahçe'den Bonzie Colson açıklaması
Dubai Basketball maçında sağ dizinden sakatlanan Bonzie Colson’un yapılan kontrollerinde patellar tendonunda zorlanma tespit edildi. ABD oyuncunun tedavisine başlandığı açıklandı.
Kaynak: Spor Servisi
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Bonzie Colson, geçen perşembe günü oynanan Dubai Basketbol karşılaşmasında sağ dizinden sakatlandı.
Karşılaşma sırasında yaşadığı sakatlığın ardından Medicana Ataşehir Hastanesi’nde kontrolleri yapılan Colson’un, sağ patellar tendonunda zorlanma tespit edildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından Amerikalı oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Bonzie Colson’a geçmiş olsun dilekleri iletilirken, en kısa sürede sağlığına kavuşarak yeniden takıma katılmasının temenni edildiği ifade edildi.