Fenerbahçe'den büyük transfer atakları: Sörloth ve Lookman'dan sonra Salah iddiası

Fenerbahçe, devre arası için yıldızlara yöneldi. Sörloth ve Lookman’da önemli mesafe kat edilirken, yönetimin asıl hedefi gelecek sezon Mohamed Salah.

Milliyet'te yer alan habere göre, Fenerbahçe transferde büyük düşünüyor. Devre arasında kadroda takviye yapmak ve iyi isimler bulmak zor olmasına rağmen yönetim yıldız oyunculara yöneldi.

SÖRLOTH İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Bu isimlerin başında Alexander Sörloth geliyor. Golcü futbolcu ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Kulübü Atletico Madrid ile görüşmeler sürüyor.

LOOKMAN GÜNDEMDE

Ayrıca Ademola Lookman da sarı-lacivertliler’in gündeminde. Atalanta forması giyen Nijeryalı oyuncu da gelmeye sıcak bakıyor. Kulüpler arasındaki pazarlıkların önemli aşama kazandığı, önümüzdeki hafta net bir sonucun alınabileceği öğrenildi.

KANARYA'DA ASIL HEDEF SALAH

Bu iki oyuncunun dışında transfer listesinde çok daha önemli ve sembol isimler de bulunuyor.

Yönetim özellikle camiayı ayağa kaldıracak yıldız bir isme Fenerbahçe formasını giydirmek istiyor.

Mohamed Salah da bu isimlerin başında geliyor. Salah’ın menajeri ile bir süredir görüşme halinde olan yönetim bu transferi gelecek sezon için planlıyor.

Bilindiği gibi bir süre önce Mısırlı futbolcunun Liverpool’dan ayrılması gündeme gelmişti. Yönetim hemen devreye girdi ve temas kuruldu.

Oyuncunun ayrılığı netleşirse yönetim Salah için her türlü fedakarlığı yapacak. Salah olmasa bile o isme yakın bir transfer kesin olarak yapılacak.