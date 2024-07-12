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Fenerbahçe'den Cenk Tosun hamlesi

Fenerbahçe'nin, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Cenk Tosun'a resmi teklif yaptığı öne sürüldü.

Spor
  • 12.07.2024 14:21
  • Giriş: 12.07.2024 14:21
  • Güncelleme: 12.07.2024 14:28
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den Cenk Tosun hamlesi

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Cenk Tosun'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

Sarı-lacivertlilerin, daha önce temasa geçtiği 33 yaşındaki oyuncuya resmi teklif yaptığı öne sürüldü.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nın aktardığına göre, milli futbolcu teklife olumlu yanıt verirse Fenerbahçe forması giyecek.

Cenk Tosun, geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması ile Süper Lig'de 34 maça çıkmıştı. Tosun, bu karşılaşmalarda 6 gol, 7 asist ile mücadele etmişti.

Tosun, son olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosuna dahil edilmişti. Milli futbolcu, Türkiye'nin Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol kaydetmişti.

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