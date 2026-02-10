Fenerbahçe'den Chobani ve Hamdi Ulukaya açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü, kamuoyuyla paylaştığı açıklamada, stadyum ve Avrupa forma göğüs sponsoru Chobani ile kulüp arasındaki ilişkinin klasik bir sponsorluk çerçevesinin ötesine geçtiğini vurguladı.

Açıklamada, Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya’nın ara transfer döneminde “doğrudan ve güçlü bir finansal destek” sağladığı belirtildi.

Kulüp, söz konusu desteğin sportif takvim ve transfer sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda verildiğini, bunun da sezon hedeflerine ulaşma yolunda “sorumluluk alan ve kararlı bir duruşun” göstergesi olduğunu ifade etti. Açıklamada ayrıca, Ulukaya’nın maddi katkısının yanı sıra kulübün kurumsal vizyonuna duyduğu güvenin altı çizildi.

"GÜÇLÜ DESTEK"

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Kulübümüzün kıymetli destekçilerinden, stadyum ve Avrupa forma göğüs sponsorumuz Chobani ile sarı-lacivert renklere gönül veren kurucusu Sayın Hamdi Ulukaya, geçtiğimiz ara transfer döneminde de maddi ve manevi destekleriyle sportif hedeflerimize ve kurumsal vizyonumuza duyduğu güveni bir kez daha güçlü ve sorumluluk alan bir duruşla ortaya koymuştur.

Kulübümüzün sportif takvimi ve transfer sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda, Chobani’nin kurucusu Sayın Hamdi Ulukaya tarafından kulübümüze doğrudan ve güçlü bir finansal destek sağlanmıştır. Bu stratejik destek, kulübümüzün sezon hedeflerine ulaşması adına sorumluluk alan, kararlı bir duruşun açık bir göstergesidir.

"ÇOK KIYMETLİ"

Chobani ile Fenerbahçe arasındaki bağın yalnızca bir sponsorluk ilişkisi olmadığını ve kulübümüzün geleceğine duyulan güçlü inancı bir kez daha ortaya koyan Chobani ve Sayın Hamdi Ulukaya’nın bu yapıcı ve kulübümüzü önceliklendiren tutumu, Fenerbahçe camiası için çok kıymetlidir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak zor zamanlarda sorumluluk alan, çözüm üreten ve kulübümüzün yanında duran tüm paydaşlarımızla birlikte, hedeflerimize kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.

Chobani’ye ve Sayın Hamdi Ulukaya’ya tüm Fenerbahçe camiası adına teşekkür ederiz."