Fenerbahçe'den Crespo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama
Kaynak: AA
Fenerbahçe Kulübü, Arjantinli futbolcu Miguel Crespo'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam Tümosan Konyaspor ile oynadığımız karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında ağrı şikayeti hisseden oyuncumuz Miguel Crespo'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Arka adalesinde yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.
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