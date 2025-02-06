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Fenerbahçe'den dün sakatlanan 3 futbolcu hakkında açıklama

Fenerbahçe, dün akşam oynanan Erzurumspor maçında sakatlık geçirerek kenara gelen 3 savunma oyuncusunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Spor
  • 06.02.2025 12:37
  • Giriş: 06.02.2025 12:37
  • Güncelleme: 06.02.2025 12:42
Kaynak: DHA
Fenerbahçe'den dün sakatlanan 3 futbolcu hakkında açıklama
Fotoğraf: AA

Türkiye Kupası’nda Erzurumspor’u 5-0 ile geçen Fenerbahçe’de karşılaşmanın ikinci yarısında savunma oyuncuları Diego Carlos, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle oyuna devam edememişti.

Sarı-lacivertli ekipten 3 futbolcunun sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Profesyonel Futbol A Takımımızın dün akşam Erzurumspor FK ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızın Acibadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde; Diego Carlos’ta sağ diz iç yan bağ, Alexander Djiku’da sağ uyluk arka adale, Yusuf Akçiçek’te ise sol diz yumuşak doku yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır.” 

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