Fenerbahçe'den dün sakatlanan 3 futbolcu hakkında açıklama

Türkiye Kupası’nda Erzurumspor’u 5-0 ile geçen Fenerbahçe’de karşılaşmanın ikinci yarısında savunma oyuncuları Diego Carlos, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle oyuna devam edememişti.

Sarı-lacivertli ekipten 3 futbolcunun sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Profesyonel Futbol A Takımımızın dün akşam Erzurumspor FK ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızın Acibadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde; Diego Carlos’ta sağ diz iç yan bağ, Alexander Djiku’da sağ uyluk arka adale, Yusuf Akçiçek’te ise sol diz yumuşak doku yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır.”