Fenerbahçe'den 'gerginlik yaşandı' iddiasına yalanlama

Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile teknik direktör Jose Mourinho arasında Galatasaray maçının devre arasında tartışma çıktığı iddialarını yalanladı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederken, eski hakem Ahmet Çakar'dan dikkat çeken bir iddiayı ortaya attı.

Çakar, "Jose Mourinho ile Ali Koç arasında çok ciddi gerginlik yaşanmış. Mourinho'nun basın toplantısına çıkmama sebebi Ali Koç ile yaşadığı problem. Okan Buruk'un uzun konuşma sebebi falan hikaye" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar ayrıca, "Jose Mourinho ilk defa özel arabasıyla stattan ayrılmış. Takım otobüsüne binmemiş. Ayrıca Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın da ikiliye müdahale ettiği söyleniyor" dedi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

İddialara ilişkin Fenerbahçe'den yazılı açıklama geldi.

Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dün akşam oynanan karşılaşmanın devre arasında Başkanımız Ali Koç’un soyunma odasına indiği, gerginlik yaşandığı iddia ve söylemleri doğru değildir. Başkanımız maçın devre arasında yönetim locasından ayrılmamış, soyunma odasıyla da hiçbir iletişimi olmamıştır" denildi.

Açıklamada, "Bu yalanı ortaya atanları ve amaçlarını gayet iyi biliyoruz. Bu kişilerin ve maksatlı olarak ortaya attıkları hayal mahsülü iddia ve söylemlerin dikkate alınmamasını önemle rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.