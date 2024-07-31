Fenerbahçe'den Guido Rodriguez hamlesi: Resmi teklif yapıldı
Fenerbahçe'nin, son olarak Real Betis forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Arjantinli orta saha Guido Rodriguez için resmi teklif yaptığı belirtildi.
Fenerbahçe'de dün UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda dün Lugano ile oynanan maçta Fred'in sakatlanmasının ardından orta saha transferi hız kazandı.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Lugano ile oynanan maçlardan sonra orta saha çalışmalarını hızlandıran Mario Branco ile Acun Ilıcalı'nın 30 yaşındaki Guido Rodriguez için menajeri Matias Sabbag ile görüşmelere başladığı öne sürüldü.
4 yıl Real Betis'te oynadıktan sonra yeşil beyazlı kulüple sözleşme yenilemeyen Rodriguez'in Fenerbahçe'ye son derece sıcak baktığı belirtildi.
Guido Rodriguez, geçtiğimiz sezon Betis formasıyla La Liga'da 24 maçta görev alırken, 2 gol kaydetti.
Arjantinli orta saha oyuncusu UEFA Avrupa Ligi'nde de 5 maçta forma giydi.