Fenerbahçe'den "Hesap zamanı" paylaşımı, TFF'den yanıt

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının erteleme maçında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, geriden gelerek son bölümüne 2-1 önde girdiği karşılaşmada 2-2 berabere kalarak 2 puan bıraktı.

Sarı-lacivertli ekip, hakem kararlarına tepki gösterdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bu, seçim öncesi yapılmış bir operasyondur" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından, tartışmalı pozisyonların yer aldığı maç görüntüleri paylaşıldı ve "Hesap zamanı!" notu düşüldü.

Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, saat 16.00’da Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva tesislerine gideceği kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin "Hesap zamanı" paylaşımına yanıt verdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana, Türk futbolunu tarafsızlık ilkesinden ödün vermeden, tüm paydaşlarımıza eşit mesafede yaklaşarak yönetim kurulumuzla birlikte yolumuza devam etmekteyiz. Her fırsatta, diyaloğa açık olduğumuzu ve kapımızın tüm kulüplerimize ardına kadar açık olduğunu defalarca ifade ettik.

Bu çerçevede, ülkemizin köklü kulüplerinden Fenerbahçe'nin randevu talebine de bugüne kadar tüm kulüplerimize olduğu gibi aynı anlayışla olumlu yaklaşılmış ve kapımızın açık olduğu ifade edilmiştir.

Bununla birlikte, üzülerek görüyoruz ki, kulübün resmi internet sitesinde "hesap zamanı" ifadesiyle yapılan açıklamanın, futbolumuzda ihtiyaç duyduğumuz diyalog ortamına katkı sağlamayacağını özellikle vurgulamak isteriz.



Federasyonumuzun bir "hesap verme makamı" değil, Türk futbolundaki sorunları çözme ve gelişimi sağlama yeri olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız."