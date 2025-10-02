Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat açıklaması: Parmağında kırık tespit edildi
Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, dün akşam yapılan antrenmanda kaleci İrfan Can Eğribayat'ın aldığı darbe sonucu ayak parmağında kırık tespit edildiği duyuruldu. Eğribayat'ın tedavisine başlandığı ifade edildi.
Kaynak: AA
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbol A takımı oyuncularımızdan İrfan Can Eğribayat’ın antrenmanda ayağına aldığı darbe sonrasında sağ ayak başparmağında kırık meydana gelmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."