Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın ayak parmağında kırık tespit edildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında oyuncunun dün akşam yapılan antrenmanda sakatlandığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbol A takımı oyuncularımızdan İrfan Can Eğribayat’ın antrenmanda ayağına aldığı darbe sonrasında sağ ayak başparmağında kırık meydana gelmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."