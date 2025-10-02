Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
Kaynak: AA
Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın ayak parmağında kırık tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında oyuncunun dün akşam yapılan antrenmanda sakatlandığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbol A takımı oyuncularımızdan İrfan Can Eğribayat’ın antrenmanda ayağına aldığı darbe sonrasında sağ ayak başparmağında kırık meydana gelmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

