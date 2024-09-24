Fenerbahçe'den İsmail Kartal iddiasına yalanlama

Fenerbahçe Spor Kulübü, Başkan Ali Koç'un, teknik direktör İsmail Kartal'a "Hiçbir takımla anlaşma, benden haber bekle" dediğine yönelik iddiaları yalanladı.

Ekol TV'de Onur Yıldız, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, teknik direktör İsmail Kartal ile görüştüğünü ve Koç'un Kartal'a yönelik "Hiçbir takımla anlaşma, benden haber bekle" dediğini iddia etti.

İddialara ilişkin Fenerbahçe'den yapılan açıklamada,"Ekol TV isimli televizyon kanalında Onur Yıldız isimli şahsın, ‘duyum aldım’ diyerek Başkanımız ile ilgili dile getirdiği iddialar, Başkanımızın eski teknik direktörümüz İsmail Kartal’a ‘hiçbir takımla anlaşma, benden haber bekle’ dediği sözleri tamamen yalandır" denildi.

Açıklamada ayrıca "Kamuoyunun bu ve benzeri gerçek dışı söylemleri dikkate almamasını rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.