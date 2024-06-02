Fenerbahçe'den Jose Mourinho paylaşımı

Fenerbahçe, bugün Ülker Stadı'nda düzenlenecek törenle sözleşme imzalayacağı Jose Mourinho ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Spor 02.06.2024 10:06 Giriş: 02.06.2024 10:06

Güncelleme: 02.06.2024 10:09 Kaynak: Haber Merkezi

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