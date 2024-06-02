Fenerbahçe'den Jose Mourinho paylaşımı
Fenerbahçe, bugün Ülker Stadı'nda düzenlenecek törenle sözleşme imzalayacağı Jose Mourinho ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Spor Kulübü, yeni teknik direktörü Jose Mourinho'yu açıklamaya hazırlanıyor.
Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "MOU zamanı" ifadelerine yer verilerek kum saati emojisi kullanıldı.
Paylaşımdaki görselde ise Mourinho'nun fotoğrafıyla birlikte, 19.00'u gösteren bir saat dikkat çekti.
Fenerbahçe, bugün Ülker Stadı'nda düzenlenecek törenle Jose Mourinho ile sözleşme imzalayacak.
MOU zamanı ⏳ pic.twitter.com/zAfHOT3LPb— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 2, 2024