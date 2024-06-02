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Fenerbahçe'den Jose Mourinho paylaşımı

Fenerbahçe, bugün Ülker Stadı'nda düzenlenecek törenle sözleşme imzalayacağı Jose Mourinho ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Spor
  • 02.06.2024 10:06
  • Giriş: 02.06.2024 10:06
  • Güncelleme: 02.06.2024 10:09
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den Jose Mourinho paylaşımı

Fenerbahçe Spor Kulübü, yeni teknik direktörü Jose Mourinho'yu açıklamaya hazırlanıyor.

Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "MOU zamanı" ifadelerine yer verilerek kum saati emojisi kullanıldı.

Paylaşımdaki görselde ise Mourinho'nun fotoğrafıyla birlikte, 19.00'u gösteren bir saat dikkat çekti.

Fenerbahçe, bugün Ülker Stadı'nda düzenlenecek törenle Jose Mourinho ile sözleşme imzalayacak.

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