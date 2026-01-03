Fenerbahçe'den kadroya takviye

Fenerbahçe, son olarak AEK forması giyen Gabonlu pivot Chris Silva ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada,

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son olarak AEK forması giyen Gabonlu pivot Chris Silva (1996 - 2.03 - P) ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadelerine yer verildi.

CHRIS SILVA'NIN KARİYERİ

19 Eylül 1996 yılında Libreville, Gabon'da dünyaya gelen Chris Silva, 15 yaşına geldiğinde Gabon Erkek Milli Takımı'nın formasını giyen babası tarafından eğitimi için ABD'ye gönderildi.

ABD'deki basketbol hayatına Roselle Lisesi'nde başlayan Silva, son sınıfta eyalet şampiyonluğu kazanan takımın bir parçasıydı.



Lisenin ardından South Carolina Gamecocks ile sözleşme imzaladı. 2017'de Final Four oynama başarısı gösteren Gamecocks'ta 37 maçın tamamında ilk beşte yer aldı.

2018'de Güneydoğu Konferansı'nda üç önemli başarı elde etti. Yılın Ortak Savunma Oyuncusu ödülünü kazanan Silva, Güneydoğu Konferansı'nda birinci takıma seçilirken yılın savunma takımında da yer aldı. Chris Silva, kolej kariyerinde blok, ribaund ve enerji katkısıyla dikkat çekti.