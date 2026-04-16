Fenerbahçe'den Kim Min-Jae hamlesi

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler için eski oyuncusu Kim Min-Jae ile ilgili dikkati çeken bir iddia gündeme geldi.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre Fenerbahçe, Bayern Münih'te forma giyen Kim Min-Jae'nin menajeri Ivo Lourenço Silva Oliveira Rita’yı İstanbul’a getirdi.

Gün içerisinde görüşmeler gerçekleştirilecek.

Kim Min-Jae, Fenerbahçe'de 2021-2022 sezonunda forma gitmiş ve 18 milyon 50 bin euro bedelle İtalya'nın Napoli takımına transfer olmuştu.

Napoli'de başarılı performansını sürdüren Kim Min-Jae, daha sonra Bayern Münih'e transfer olmuştu.