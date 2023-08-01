Fenerbahçe'den Krunić ve Ekambi hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan'da forma giyen Rade Krunić'e teklif yaptı. Sarı-lacivertliler Karl Toko Ekambi ile sözleşme görüşmelerine de başladı.

Kadrosuna Edin Dzeko ve Dusan Tadic gibi yıldız futbolcuları katan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı-lacivertliler orta saha ve kanat forvet transferi için girişimlere başladı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin, Milan'da forma giyen orta saha oyuncusu Rade Krunić için resmi teklif yaptığını belirtti.

Öte yandan Gazeteci Ertan Süzgün ise Fenerbahçe'nin Krunić ile her konuda anlaşma sağlandığını yazdı. Oyuncunun Milan'dan ayrılmak istediğini belirten Süzgün, bonservis pazarlıklarının sürdüğünü belirtti.

ÖZEL | Fenerbahçe, Milan’dan Rade Krunić ile her konuda anlaşma sağladı. Milanlı oyuncu takımdan ayrılmak istiyor. Fenerbahçe, Milan ile bonservis pazarlığı yapıyor.



📰 Ertan Süzgün pic.twitter.com/JSi7SQ5bzw — Sports Digitale (@SportsDigitale) August 1, 2023

Fenerbahçe'nin gündemine gelen bir diğer isim ise Olympique Lyon forması giyen Karl Toko Ekambi oldu.

Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin Karl Toko Ekambi ile sözleşme görüşmelerine başladığını yazdı.